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Deoria News: मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, ढाई घंटे बाद उतरा

Sun, 13 Sep 2026 01:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 13 Sep 2026 01:34 AM IST
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A young man climbed a mobile tower and came down after two and a half hours.
लार। थाना क्षेत्र के पटनेजी गांव के बाहर स्थित मोबाइल टावर पर शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे एक युवक चढ़ गया। शोर मचाते हुए हंगामा करने लगा।
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इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस अंधेरा होने की वजह से टार्च के जरिये उतरने का इशारा करती रही मगर वह उतरने का तैयार नहीं था।
रात करीब 10 बजे पुलिस उसे टावर से उतरवा पाई। बताया जा रहा है कि नशे में विवाद के बाद युवक ने पहले खरवनिया में छोटी गंडक नदी में कूदने की कोशिश की थी, पर लोगों ने वहां बचा लिया था।
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एक दिन पहले भी इसी टावर पर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी भी चढ़ गई थी। पुलिस के समझाने पर चार घंटे बाद उतरी थी। परिजन के मुताबिक, मटियारा जगदीश निवासी मनीष गोंड घर पर रहता है।
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शाम को करीबज पांच बजे खरवनिया पुल की तरफ गया था। नशे की हालत में वहां किसी से उसका विवाद हो गया। लौट कर गांव के चौराहे पर आया। कुछ देर बाद टावर पर चढ़कर शोर मचाने लगा। अंधेरे में टावर के ऊपर से आई आवाज सुन सड़क पर टहल रहे युवक सकते में आ गए।
इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। लोगों को आता देख युवक कूदने की धमकी देते हुए शोर मचाने लगा। यह देख किसी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस नीचे खड़े शोर मचा रहे लोगों को खदेड़ दिया।

इसके बाद मौजूद माता पिता से उसके नाराजगी का कारण पूछा।इस पर बताया कि वह शराब का आदी है। रोज शराब पीकर घर आता है। इसके बाद पुलिस लाउडस्पीकर की मदद से आवाज देकर उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुटी रही। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि युवक को उतारने के लिए कोशिश की जा रही है। टावर पर क्यों चढ़ा उससे बात चीत के बाद ही पता चल सकेगा। टावर से युवक के उतरने के बाद पुलिस उसे साथ थाने लेकर चली गई। इस दाैरान भीड़ लगी रही।
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