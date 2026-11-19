महुआडीह चौराहे के पास बृहस्पतिवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक जिला मुख्यालय पर कोचिंग पढ़ने जा रहा था। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद अनियंत्रित होकर वह सामने से आ रही धान लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी। ट्रॉली के पहिये की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि ट्रैक्टर चालक ट्रॉली छोड़कर भाग निकला।

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