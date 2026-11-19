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मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. बच्चा पाण्डेय नवीन ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जिला प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कार्यकर्ता अभियान को गंभीरता और सक्रियता के साथ संचालित करें। संगठन की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्र लोगों को जागरूक करें। अभियान के जिला संयोजक विजय पटेल ने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की।बैठक में सलेमपुर विधानसभा प्रभारी दिवाकर मणि त्रिपाठी, कृष्णनाथ राय, जितेंद्र सिंह, योगेश प्रजापति, नागेशपति त्रिपाठी, पुनीत सिंह अमेठिया, राम जोखन निषाद, रामजी सिंह, रंजना देवी, माया विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।