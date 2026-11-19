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डीएम ने संबंधित अधिकारियों से वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था और नियमित निगरानी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की जांच करते हुए निर्देश दिए कि सभी उपकरण हर समय क्रियाशील रहने चाहिए। इनमें किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर तत्काल उसे दुरुस्त कराया जाए।उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानकों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए। ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा और रखरखाव में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परिसर की साफ-सफाई और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।