Deoria News: 180 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान

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विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के साथ उन्हें संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में भी इनका योगदान अहम है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है।मानदेय में वृद्धि के साथ तीन साड़ी और मोबाइल की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और कुपोषण के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया।रामपुर कारखाना के सीडीपीओ कुसुम सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश पांडेय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संवाद