Deoria News: सुरक्षा के लिए 18 मजिस्ट्रेट तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
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देवरिया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व के लिए 18 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।
डीएम मधुसूदन हुल्गी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर किसी नई परंपरा अथवा नए मार्ग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी।
नामित मजिस्ट्रेट अपने-अपने तैनाती स्थल के थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर जुलूस के मार्ग एवं संवेदनशील स्थानों की जानकारी प्राप्त करते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संवाद
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डीएम मधुसूदन हुल्गी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर किसी नई परंपरा अथवा नए मार्ग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी।
नामित मजिस्ट्रेट अपने-अपने तैनाती स्थल के थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर जुलूस के मार्ग एवं संवेदनशील स्थानों की जानकारी प्राप्त करते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संवाद