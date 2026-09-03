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Deoria News: जिला पंचायत सदस्य का वीडियो वायरल

Thu, 03 Sep 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:32 PM IST
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District Panchayat member's video goes viral
चनुकी। लार क्षेत्र से जुड़े एक जिला पंचायत सदस्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं।
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वीडियो में मौके पर मौजूद कुछ युवक उनसे सवाल-जवाब करते हुए आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो का संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती है।

वायरल वीडियो में कुछ युवक यह दावा करते हुए सुने गए कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य को एक महिला के साथ देखा है। वीडियो में घूंघट में एक महिला भी दिख रही है। वीडियो बनाने का विरोध करते हुए जिला पंचायत सदस्य यह कहते हैं कि महिला कोई अन्यनहीं बल्कि उनकी पत्नी है। इस वायरल वीडियो पर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। संवाद
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