Deoria News: यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार

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बघौचघाट। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। एसओ अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि वांछित आरोपी प्रद्युम्न निषाद (20), निवासी बसडिला मैनुद्दीन, थाना बघौचघाट, को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। संवाद