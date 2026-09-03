Deoria News: क्षेत्रीय मंत्री हरिचरण बने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:33 PM IST
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भाटपाररानी। विधानसभा क्षेत्र भाटपार रानी के भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हरिचरण कुशवाहा को अब क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वह भाजपा के सिद्धार्थनगर जनपद के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा पथरदेवा क्षेत्र के अंबुज शाही और बैतालपुर क्षेत्र के सज्जन मणि त्रिपाठी को कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है।
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हरिचरण कुशवाहा मूल रूप से भाटपार रानी तहसील क्षेत्र के बनकटा ब्लाक के श्रीरामपुर थाना अंतर्गत ग्राम लक्ष्मण चक के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर आरंभ किए हैं। संवाद
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वह भाजपा के सिद्धार्थनगर जनपद के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा पथरदेवा क्षेत्र के अंबुज शाही और बैतालपुर क्षेत्र के सज्जन मणि त्रिपाठी को कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है।
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क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हरिचरण कुशवाहा मूल रूप से भाटपार रानी तहसील क्षेत्र के बनकटा ब्लाक के श्रीरामपुर थाना अंतर्गत ग्राम लक्ष्मण चक के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर आरंभ किए हैं। संवाद
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