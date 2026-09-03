Deoria News: सहकारी समिति को चोरों ने बनाया निशाना
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:34 PM IST
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तरकुलवा। साधन सहकारी समिति सोहनरिया चोरों के निशाने पर है। दो अलग-अलग घटनाओं में चोर समिति से चार पंखे और दो सोलर पैनल चोरी कर चुके हैं। समिति के सचिव ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरैया स्थित साधन सहकारी समिति सोहनरिया में 2 जून की रात में चोरों ने समिति के फाटक का ताला तोड़कर भीतर घुसकर चार पंखे और एक ट्यूब लाइट चोरी कर ली थी।
इसके बाद सचिव राजेश राव ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इस बीच दो सितंबर की रात में चोरों ने समिति के छत पर लगा दो सोलर पैनल उड़ा दिया।
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तीन सितंबर को सुबह छह बजे करीब खेत की तरफ गए लोगों ने कुछ दूरी पर एक धान के खेत में पड़ा मिला। संवाद्
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जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरैया स्थित साधन सहकारी समिति सोहनरिया में 2 जून की रात में चोरों ने समिति के फाटक का ताला तोड़कर भीतर घुसकर चार पंखे और एक ट्यूब लाइट चोरी कर ली थी।
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इसके बाद सचिव राजेश राव ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इस बीच दो सितंबर की रात में चोरों ने समिति के छत पर लगा दो सोलर पैनल उड़ा दिया।
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तीन सितंबर को सुबह छह बजे करीब खेत की तरफ गए लोगों ने कुछ दूरी पर एक धान के खेत में पड़ा मिला। संवाद्