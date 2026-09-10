Chitrakoot News: बीमारी से परेशान युवक ने फंदा लगा दी जान

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मऊ (चित्रकूट)। थाना क्षेत्र के बियावल के मजरा काशीनाथ का पुरवा बीमारी से परेशान होकर एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। काशीनाथ का पुरवा निवासी आशाराम (30) ने बृहस्पतिवार शाम को घर के अंदर बल्ली में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी सीता देवी ने मऊ थाने में तहरीर देकर बताया कि पति के पैर का करीब डेढ़ साल से इलाज चल रहा था। इससे वह काफी परेशान रहते थे। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)