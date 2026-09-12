Chitrakoot News: मंदाकिनी का जलस्तर फिर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियां डूबीं

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शुक्रवार रात खतरे के निशान से करीब दो मीटर नीचे बह रही नदी शनिवार सुबह तक एक मीटर और बढ़ गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं और पानी घाटों पर बने पूजा स्थलों तक पहुंच गया। इससे स्थानीय लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है।मंदाकिनी का खतरे का निशान 126.500 मीटर है। शुक्रवार रात नदी का जलस्तर 124.200 मीटर दर्ज किया गया था। शनिवार सुबह सात बजे तक जलस्तर बढ़कर 125.200 मीटर पहुंच गया। यानी अब नदी खतरे के निशान से महज 1.30 मीटर नीचे बह रही है। शाम तक जलस्तर इसी के आसपास स्थिर बना रहा।पिछले दिनों जलस्तर कम होने से सामान्य गतिविधियां शुरू होने लगी थीं। शनिवार को जलस्तर बढ़ने से फिर घाटों पर पानी पहुंच गया। सीढ़ियां डूबने के साथ पूजा-पाठ के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।प्रशासन ने नदी और घाट क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दीनदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग की टीमें निगरानी में लगी हैं। फिलहाल मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है इसलिए स्थिति नियंत्रण में है।- एसके प्रसाद, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग।