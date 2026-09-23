Chitrakoot News: बंजारी माई की पूजा, निकाली भव्य झांकी

पंडित बिहारी लाल द्विवेदी ने भगवान शिव की पूजा के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कराया। हवन कर क्षेत्र की सुख-शांति व समृद्धि की कामना की गई। बंजारी माई को समाज की कुलदेवी एवं व्यापार की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। पूजा के बाद बंजारी माई की भव्य झांकी निकाली गई।पूजा और हवन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर जगदंबा प्रसाद गुप्ता, गिरजा शंकर गुप्ता, संतोष गुप्ता, शारदा प्रसाद, शंकर लाल अग्रहरि, शिव पूजन गुप्ता, उमेश गुप्ता, महेंद्र गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। (संवाद)