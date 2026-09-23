Chitrakoot News: खैरापति मंदिर की पैमाइश पर हंगामा

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ग्रामीणों का आरोप है कि मंगलवार को 8 सदस्यीय राजस्व टीम ने बिना नक्शे और मशीनों के पैमाइश कर मौखिक रूप से बताया कि मंदिर की जमीन सड़क के 75 फीट के दायरे में आ गई है। पीछे की खाली जमीन को मंदिर की नहीं बताया गया। ग्रामीण प्रेमनारायण ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।वहीं एसडीएम अजय यादव ने कहा कि पैमाइश नक्शे के आधार पर ही हुई है, फिर भी बृहस्पतिवार को तहसीलदार के नेतृत्व में दोबारा पैमाइश कराई जाएगी। इस मौके पर सुरेश सिंह, मुरली, मोनू, सोनू तिवारी, सिद्धगोपाल, अच्छेलाल, अभिलाष यादव, केता, सुशीला और उषा समेत कई ग्रामीण शामिल रहे। (संवाद)