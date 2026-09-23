Chitrakoot News: कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा

विज्ञापन

बांदा के अतर्रा निवासी अनुषा देवी (24) का पति संतोष से ससुराल में गुटखा खाने को लेकर रक्षाबंधन पर ससुरालीजन ने उसके साथ मारपीट की थी। सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल हो गई थी। इसके बाद ससुरालीजन उसे मायके सीतापुर छोड़ गए। मंगलवार को इलाज के दौरान महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।बुधवार शाम को कार्रवाई को लेकर मायके पक्ष के लोग ससुरालियों से भिड़ गए और हंगामा करने लगे। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)