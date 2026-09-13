Chitrakoot News: पालिका ने सफाई के लिए एक करोड़ का अतिरिक्त बजट मांगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी राजकिशोर प्रसाद ने बताया धर्मनगरी में रोज करीब एक लाख श्रद्धालु आते हैं। अमावस्या पर यह संख्या 10 से 15 लाख तक पहुंच जाती है। दिवाली व भदई अमावस्या मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु आते हैं। मौजूदा संसाधनों से सफाई संभालना मुश्किल है। 29 अगस्त को आई बाढ़ के बाद रामघाट में मलबा और गंदगी जमा हो गई थी। पालिका के पास कर्मचारी व उपकरण कम थे। इसलिए झांसी, जालौन, फतेहपुर, बांदा, मानिकपुर, राजापुर और मऊ से 350 कर्मचारी व उपकरण मंगाए गए थे।पालिका ने 300 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की मांग की है। इसके साथ ही कई सफाई उपकरणों की भी जरूरत बताई गई है। इनमें 125 हाथ ठेले, 10 मिनी टीपर, एक लोडर, एक कम्पेक्टर और एक जेसीबी शामिल हैं। पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली, दो सुपर सकर कम जेटिंग मशीन, दो फॉगिंग मशीन और पांच मोबाइल टॉयलेट भी मांगे गए हैं।