Chitrakoot News: बाढ़ प्रभावितों के नुकसान का आकलन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 16 Sep 2026 12:03 AM IST
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राजापुर (चित्रकूट)। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तहसील प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी पूजा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया।
उन्होंने अरछा, बरेठी और ब्योहरा गांवों में पैदल घूमकर क्षतिग्रस्त घरों का स्थिति देखी। कई कच्चे मकानों में दरारें मिलीं जबकि अनाज और घरेलू सामान खराब हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के कारण उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल और राजस्व टीम को घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सर्वे में कोई लापरवाही या भेदभाव नहीं होना चाहिए। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि पात्र परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखे हुए है।
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उन्होंने अरछा, बरेठी और ब्योहरा गांवों में पैदल घूमकर क्षतिग्रस्त घरों का स्थिति देखी। कई कच्चे मकानों में दरारें मिलीं जबकि अनाज और घरेलू सामान खराब हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के कारण उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल और राजस्व टीम को घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि सर्वे में कोई लापरवाही या भेदभाव नहीं होना चाहिए। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि पात्र परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखे हुए है।
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