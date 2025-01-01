Chitrakoot News: बाइक रैली निकाल कहार समाज ने की महापंचायत

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कानपुर से आए वीर बहादुर रैकवार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली धनुष चौराहा, बेड़ी पुलिया और रामघाट होते हुए कहार समाज धर्मशाला पहुंची, जहां महापंचायत का आयोजन किया गया।महापंचायत में अखिल भारतीय गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ गोंड ने कहा कि गोंड समाज के अंतर्गत कहार की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है। सरकार को कहार समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देना चाहिए, ताकि समाज को उसका हक मिल सके।दिल्ली से आए अखिल भारतीय कश्यप महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप रामसिंह भाटी ने कहा कि समाज के लोगों को सक्रिय राजनीति में आना होगा, तभी अधिकार मिलेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि शिक्षा ही तरक्की का आधार है। यदि प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक दिक्कत आती है तो उनकी मदद की जाएगी।मंडल अध्यक्ष कश्यप मुन्ना लाल अकेला ने धर्मशाला के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मीटिंग हॉल, पार्किंग, आवासीय विद्यालय और छात्रावास बनाने की मांग की। कहा कि अमावस्या पर दो दिन ही कमरे उपयोग में आते हैं, 28 दिन खाली रहते हैं। इनमें गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है।रैली का संचालन कश्यप आरएम बाथम और मंच का संचालन शिवकुमार ने किया। इस मौके पर अमित कश्यप, मनीष बाथम, शुभम कश्यप, राजेश रैकवार, उमेश कश्यप, अर्जुन कश्यप, गोविंद निषाद, ओमप्रकाश रैकवार, जागेश्वर रैकवार, लवकुश सहित समाज के लोग मौजूद रहे।