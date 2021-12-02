सत्ता नहीं, त्याग से आएगा रामराज्य : एसपी

बृहस्पतिवार रात को श्रीराम के धनुष तोड़ते ही पंडाल जयकारों से गूंज उठा। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, एसपी अरुण कुमार सिंह, अभय महाजन और पंकज अग्रवाल ने आरती की।एसपी ने कहा कि राम के चरित के साथ भरत के त्याग को समझना जरूरी है। समाज में सत्ता के लिए छीना-झपटी नहीं, त्याग और सेवा का भाव होना चाहिए। सोमदत्त, अखिलेश शुक्ला, वेदप्रकाश शुक्ला, अरुण मुन्नू और रविकांत शुक्ला का योगदान सराहनीय रहा। (संवाद)