Chitrakoot News: जल जीवन मिशन में 19 किमी सड़कें दुरुस्त

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एडीएम नमामि गंगे स्वप्निल यादव ने बताया कि जिले के 414 गांवों में पाइपलाइन बिछाने से 549 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिसमें 509 किमी की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। 49 गांवों में 40 किमी सड़क शेष थी, जिसमें से 19 किमी का काम पूरा हो गया है। बची 21 किमी सड़कों का काम एलएंडटी और जीवीपीआर कंपनी को दिया गया है।इटवा डुडैला, वीर घुमाई, लामियारी, पुरवा तरौंहा, कुईं, कोलगदहिया, बगलई और बरद्वारा में काम तेजी से चल रहा है। जल निगम के अधिकारी और टीपीआई एजेंसी निगरानी कर रहे हैं। किसी गांव में सड़क खराब होने पर ग्रामीण जल सारथी एप पर शिकायत कर सकते हैं।