फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   BKU held a protest and submitted a memorandum.

Chitrakoot News: भाकियू ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

Sat, 17 Oct 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
BKU held a protest and submitted a memorandum.
फोटो 16 सीकेटीपी 13 कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए भाकियू। संवाद
चित्रकूट। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने शुक्रवार को जनसमस्याओं के लिए प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने मांगपत्र में कहा कि कई गांवों में ट्रांसफार्मर खराब हैं। सिंचाई के लिए बिजली न मिलने से किसान परेशान हैं। राजापुर तहसील के लोहदा, नोनार सहित अन्य गांवों की जमीन के उचित मुआवजे के लिए किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खाद केंद्रों पर लंबी लाइन और अव्यवस्था से झगड़े हो रहे हैं। पहाड़ी से लोहदा मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाए। खरदेव सिंह, विनय त्रिवेदी, बबलू गौतम, शिवकांत, विवेक सिंह, कमलाकांत शुक्ल समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed