Chitrakoot News: ऐंचवारा 93 अंक के साथ बना चैंपियन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
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मानिकपुर (चित्रकूट)। पकौआ देवी संस्कृत महाविद्यालय में चल रही दो दिवसीय मिनी बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हो गई। फाइनल में ऐंचवारा संकुल ने 93 अंक पाकर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य रेणुका शुक्ला ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फाइनल में ऐंचवारा संकुल ने 93 अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया, जबकि सरैया संकुल 58 अंकों के साथ दूसरे और रुक्मा संकुल 55 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बीईओ मिथिलेश कुमार, उमेश मिश्रा, अभिषेक पांडे, विनय शुक्ला, विशाल चतुर्वेदी, खेमराज सिंह, शहनाज बानो, हर्ष त्रिपाठी, ललक पांडे और वेद प्रकाश का विशेष सहयोग रहा।
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मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य रेणुका शुक्ला ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फाइनल में ऐंचवारा संकुल ने 93 अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया, जबकि सरैया संकुल 58 अंकों के साथ दूसरे और रुक्मा संकुल 55 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बीईओ मिथिलेश कुमार, उमेश मिश्रा, अभिषेक पांडे, विनय शुक्ला, विशाल चतुर्वेदी, खेमराज सिंह, शहनाज बानो, हर्ष त्रिपाठी, ललक पांडे और वेद प्रकाश का विशेष सहयोग रहा।
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