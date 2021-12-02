Chitrakoot News: ऐंचवारा 93 अंक के साथ बना चैंपियन

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मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य रेणुका शुक्ला ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फाइनल में ऐंचवारा संकुल ने 93 अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया, जबकि सरैया संकुल 58 अंकों के साथ दूसरे और रुक्मा संकुल 55 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बीईओ मिथिलेश कुमार, उमेश मिश्रा, अभिषेक पांडे, विनय शुक्ला, विशाल चतुर्वेदी, खेमराज सिंह, शहनाज बानो, हर्ष त्रिपाठी, ललक पांडे और वेद प्रकाश का विशेष सहयोग रहा।