Chitrakoot News: नौ महीने से नहीं मिला मानदेय, 42 रोजगार सेवकों का फीका त्योहार

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-मानदेय नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनीमानिकपुर (चित्रकूट)। ब्लॉक व ग्राम पंचायतों में तैनात 42 रोजगार सेवकों को नौ महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनका त्योहार फीका हो गया है। उनका कहना है कि मानदेय ही नहीं है तो कैसे त्योहार मनाएं। नाराज रोजगार सेवकों ने बृहस्पतिवार को मानदेय भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष राजकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि नौ महीने से मानदेय न मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। घर के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, जबकि काम के सिलसिले में आए दिन मुख्यालय आना-जाना पड़ता है। मिलने वाले मानदेय से अधिक खर्च पेट्रोल में हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों का खर्च भी प्रभावित हो रहा है। रोजगार सेवकों ने चेतावनी दी कि यदि दो सप्ताह के भीतर बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वे कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष अवधेश कुमार, आशा गोपाल, रामानंद द्विवेदी, संजय सिंह, कल्लू पांडेय, तरुण सिंह, अजय सिंह मौजूद रहे।वहीं खंड विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि कार्यालय में एकाउंटेंट न होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया था। जिन रोजगार सेवकों ने काम किया है, उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द कराया जाएगा।