Chitrakoot News: पांच साल से मेडिकल कॉलेज की आस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

जिले में एक जिला अस्पताल, सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। कागजों पर यह आंकड़ा बड़ा दिखता है, पर हकीकत में गंभीर मरीज आते ही उसे प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। बड़े शहरों की दौड़ में तीमारदारों की जेब ढीली होती है और कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।इसे लेकर धरना-प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और युवाओं ने कफन सत्याग्रह तक किया। सदर विधायक ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे में मेडिकल कॉलेज का जिक्र भी किया था। जमीन चिह्नित होने के बाद भी फाइल लखनऊ में अटकी हुई है।समाजसेवी रोहित सिंह पटेल कहते हैं, यह गरीबों के साथ छलावा है। युवा भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि पांच साल में सिर्फ आश्वासन मिला। सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए शासन स्तर पर प्रयास जारी हैं।वर्जनसरकार को चित्रकूट की जरूरत को समझना चाहिए, यहां मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है। - अनिल प्रधान, विधायक सदर