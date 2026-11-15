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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
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Absconding accused in culpable homicide case arrested
चित्रकूट। बरगढ़ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में फरार चल रहे आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया है। उसे भौटी-लपांव-कल्ली रोड से पकड़ा गया। सौरभ लपांव गांव निवासी है।
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मामला आठ नवंबर की रात लपांव में अंडे के पैसे के लेन-देन के विवाद से जुड़ा है। इसमें सरदारी लाल पटेल को लाठी-डंडों से पीटकर घायल किया गया था।
10 नवंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वादी रामगोविंद ने बरगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस इससे पहले दो अन्य आरोपी कैलाश और धीरू को गिरफ्तार कर चुकी है। (संवाद)
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