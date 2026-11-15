Chitrakoot News: पारिवारिक विवाद में महिला-बच्ची पर जानलेवा हमला

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महिला ने अपने पति, चचेरे ससुर और देवर पर कुल्हाड़ी व चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब दस साल की बच्ची को भी निशाना बनाया गया।निशा ने बताया कि उसके पति दुर्गा प्रसाद, चचेरे ससुर धनराज व देवर पप्पू ने जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया। सूचना मिलने पर थाना सरधुवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर पहुंचाया। घटना में घायल महिला के भाई फतेहपुर के गोपालपुर निवासी मंगत प्रसाद ने पुलिस में तहरीर दी है।सरधुआ थाना के कार्यवाह प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि तहरीर में बहनोई का जिक्र किया है। जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।