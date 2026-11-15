Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Deadly attack on a woman and a child amid a family dispute

Chitrakoot News: पारिवारिक विवाद में महिला-बच्ची पर जानलेवा हमला

Sun, 15 Nov 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 15 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Deadly attack on a woman and a child amid a family dispute
चित्रकूट। सरधुआ थाना क्षेत्र के बिहरवा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला और एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया।
विज्ञापन

महिला ने अपने पति, चचेरे ससुर और देवर पर कुल्हाड़ी व चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब दस साल की बच्ची को भी निशाना बनाया गया।

निशा ने बताया कि उसके पति दुर्गा प्रसाद, चचेरे ससुर धनराज व देवर पप्पू ने जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया। सूचना मिलने पर थाना सरधुवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर पहुंचाया। घटना में घायल महिला के भाई फतेहपुर के गोपालपुर निवासी मंगत प्रसाद ने पुलिस में तहरीर दी है।
विज्ञापन

सरधुआ थाना के कार्यवाह प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि तहरीर में बहनोई का जिक्र किया है। जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed