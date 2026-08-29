फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Kari Barah bridge collapses; Manikpur-Satna main road blocked.

Chitrakoot News: कारी बराह पुल टूटा मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग ठप

Sat, 29 Aug 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Aug 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Kari Barah bridge collapses; Manikpur-Satna main road blocked.
फोटो 29 सीकेटीपी 23 मानिकपुर-सतना मार्ग का कारी बराह पुल टूटा। संवाद
मानिकपुर (चित्रकूट)। पहाड़ों से उतरे तेज बारिश के पानी और डोडा माफी बांध के ओवरफ्लो होने से कारी बराह नदी ने रौद्र रूप ले लिया है।
विज्ञापन

मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग पर मरकुंडी-टिकरिया के बीच कारी बराह नाले में बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल के बगल से सड़क बह गई है। पुल टूटने से मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग से होने वाला आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।
आसपास के गांवों के ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के प्रदीप शुक्ला व बृजेश ने प्रशासन से जल्द मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था करने और मार्ग बहाल कराने की मांग की है।
विज्ञापन

---------------
मारकुंडी क्षेत्र की बिजली गुल
मानिकपुर। बाढ़ के चलते विद्युत विभाग ने एहतियात के तौर पर मारकुंडी फीडर की सप्लाई बंद कर दी है। जेई प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि बारिश और बाढ़ से मारकुंडी क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हैं। कई जगह विद्युत पोल टूट गए हैं और तार गिर गए हैं। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए फीडर की आपूर्ति फिलहाल बंद की गई है। इससे 50 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------

डोडा माफी बांध का पानी गांवों में घुसा, बांध टूटने का डर
मानिकपुर (चित्रकूट)। मारकुंडी थाना क्षेत्र में स्थित टिकारिया डोडा माफी बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध का पानी आसपास के गांवों में भर रहा है, इससे मझलोवा, अहिरनपुरवा, चौकीपुरवा, खास गांव और लल्लू का पुरवा गांवों को खाली करा लिया गया है। ग्रामीण अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक बांध में पानी अधिक भरने से पानी बाहर बह रहा है। बांध का एक गेट खोल दिया गया है जबकि दूसरा गेट जाम है और नहीं खुल रहा है। गेट के बगल में छेद हो जाने से पानी का तेजी से रिसाव हो रहा है और मिट्टी का कटान भी शुरू हो गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत है कि बांध कभी भी टूट सकता है।

डोडा माफी गांव के विजय विश्वकर्मा, प्रहलाद ने आरोप लगाया कि बांध के गेट कई दिनों से खराब हैं, फिर भी उन्हें ठीक नहीं किया गया। ग्रामीण श्याम सुंदर, राज बहादुर और राजमन ने बताया कि बांध का पानी गांवों में घुस रहा है और मौके पर अधिकारी-कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed