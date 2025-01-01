Chitrakoot News: सीएम दौरे से पहले विपक्षी नेता नजरबंद
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
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फोटो 06 सीकेटीपी 23 घर में नजर बंद सपा नेता मान सिंह पटेल। संवाद
फोटो 06 सीकेटीपी 24 घर में नजरबंद सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव व मौजूद पुलिस। संवाद
चित्रकूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले पुलिस ने शनिवार रात विपक्षी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया था। सीएम का कार्यक्रम रविवार को रामायण मेला परिसर और रामघाट में निर्धारित था। पुलिस ने यह घेराबंदी एहतियातन की थी ताकि विपक्ष कोई व्यवधान न डाले। नजरबंद नेताओं में सपा के मान सिंह पटेल, अमर सिंह पटेल और अनुज यादव शामिल थे। भीम आर्मी के संजय गौतम, जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती और प्रधान केदार यादव भी नजरबंद किए गए। (संवाद)
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फोटो 06 सीकेटीपी 24 घर में नजरबंद सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव व मौजूद पुलिस। संवाद
चित्रकूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले पुलिस ने शनिवार रात विपक्षी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया था। सीएम का कार्यक्रम रविवार को रामायण मेला परिसर और रामघाट में निर्धारित था। पुलिस ने यह घेराबंदी एहतियातन की थी ताकि विपक्ष कोई व्यवधान न डाले। नजरबंद नेताओं में सपा के मान सिंह पटेल, अमर सिंह पटेल और अनुज यादव शामिल थे। भीम आर्मी के संजय गौतम, जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती और प्रधान केदार यादव भी नजरबंद किए गए। (संवाद)
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