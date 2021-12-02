अब हर बाढ़ पीड़ित को मिलेगा पक्का घर : योगी

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राहत का पैसा पीड़ितों तक पहुंचता ही नहीं था, लखनऊ में बैठे लोग पूरा पैसा हजम कर जाते थे। बाढ़ पीड़ित भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते थे। आज डबल इंजन सरकार आपके द्वार पर खड़ी है। योगी ने कहा कि अब हर बाढ़ पीड़ित को पक्का घर मिलेगा।योगी चित्रकूट में बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने धर्मनगरी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और रामघाट में तबाही देखी। रामायण मेला प्रेक्षागृह में सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ ब्रेड का पैकेट देकर खानापूर्ति कर देती थीं। आज डबल इंजन सरकार 26 तरह की 50 किलो की राहत किट दे रही है।योगी ने कहा कि मंदाकिनी की बाढ़ में जिन गरीबों के घर बह गए हैं या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। एक भी पीड़ित बेघर नहीं रहेगा। कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। यह सरकार का वादा है। इस मौके पर सभा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य भी मौजूद रहे।एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त दी जाएचित्रकूट। स्वास्थ्य सुविधाओं पर योगी ने कहा कि सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। डूबने या बिजली गिरने से मौत पर 24 घंटे के अंदर चार लाख की सहायता दी जाएगी। इससे पहले समारोह में मानिकपुर-मऊ के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने स्वागत करते हुए बरदहा नदी पर चमरौंहा गांव के पास पक्का पुल की मंजूरी दिए जाने की मांग रखी।