Chitrakoot News: शिक्षक दिवस पर याद किए गए डॉ. राधाकृष्णन

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खेल प्रतिभाएं सम्मानित, ग्रामीण मेधा अभिनन्दन समिति का आयोजनसंवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। ग्रामीण मेधा अभिनन्दन समिति पाठा क्षेत्र की ओर से शिक्षक दिवस पर बजरंग इंटर कॉलेज सपहा में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद किए गए। समारोह में खेल दिवस पर कराई गई प्रतियोगिताओं के विजेता भी सम्मानित किए।समिति ने 27 अगस्त को खेल दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई थी। 200 मीटर बालिका वर्ग में कैलहा की काजल देवी और बालक वर्ग में बन्धिन के रफीक अली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 600 मीटर दौड़ में सरैंया के रमाकांत, बरहुनीतीर के विपिन और नयापुरवा की मुस्कान विजेता रहे। 3000 मीटर दौड़ में सरैंया के रमाकांत ने बाजी मारी। गोला फेंक में लंका पुरवा की कुसमा, लखनपुर के मोहनलाल और बरहुनीतीर के विपिन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।कबड्डी में कैलहा की टीम चैंपियन बनी। वहीं आज आयोजित वालीबॉल प्रतियोगिता में गोडा और मडैयन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें गोडा की टीम विजेता रही। समारोह में समिति के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के महत्व की प्रेरणा देता है।कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कमलेश प्रसाद, सुशील सिंह, अरुण कुमार पाण्डेय, शशिप्रभा, रामसिया, गया प्रसाद, विपिन पटेल, शहजाद, अंकित विश्वकर्मा, रोहित सहित शिक्षक, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।