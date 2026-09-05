फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Runoff from the hills damaged the road to Khaptiha.

Chitrakoot News: पहाड़ के पानी ने क्षतिग्रस्त किया खप्टिहा का रास्ता

Sat, 05 Sep 2026 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Runoff from the hills damaged the road to Khaptiha.
फोटो 05 सीकेटीपी 02 बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त खपटिहा मार्ग ।संवाद
फोटो 05 सीकेटीपी 02 बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त खप्टिहा मार्ग। संवाद
विज्ञापन

- पुलिया पर कभी भी हो सकता बड़ा हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। भरतपुर ग्राम पंचायत के खप्टिहा गांव का मुख्य रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहाड़ों से उतर रहे पानी के तेज बहाव ने सड़क को काट दिया है और पुलिया को जर्जर कर दिया है।
रास्ते पर बड़े-बड़े पत्थर टूटकर बिखरे पड़े हैं। पुलिया के ऊपर डाला गया सीमेंटेड लिंटर जगह-जगह से दरक गया है और नीचे से खोखला हो चुका है। हालत ऐसी है कि पुलिया पर खड़े होते ही कंपन महसूस होता है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, हर बारिश में पहाड़ का सारा पानी इसी पुलिया के ऊपर से तेज रफ्तार में गुजरता है। पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि सड़क का मलबा बह जाता है। अभी भी लोग अपनी बाइक और पैदल जान हथेली पर रखकर निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीण महेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि पुल पूरी तरह कमजोर हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत की, पर कोई सुनने वाला नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया की ऊंचाई बढ़ाकर नया और मजबूत पुल बनाया जाए। अगर जल्द निर्माण नहीं हुआ, तो यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सदर एसडीएम अजय कुमार ने बताया कि विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर उसे ठीक कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed