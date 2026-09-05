Chitrakoot News: हनुमान धारा का खुलेगा बंद रास्ता, दिवाली से पहले बनेगा अस्थायी पीपा पुल

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-टूटे पुल के बगल में बनेगा पीपा पुल, पहुंच के लिए दोनों तरफ बनेंगे रैंपसंवाद न्यूज एजेंसीखोही (चित्रकूट)। हनुमान धारा का बंद रास्ता अब जल्द खुलेगा। मंदाकिनी में आई बाढ़ से बह गए नयागांव-हनुमान धारा पुल की जगह अब अस्थायी पीपा पुल बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसे हर हाल में दिवाली से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा है।मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ में नयागांव-हनुमान धारा मार्ग का पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया था। पुल टूटने से नयागांव समेत हनुमान धारा की ओर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का संपर्क कट गया। लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है।हाल ही में रामघाट में बाढ़ का निरीक्षण करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टूटे पुल का जायजा लिया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें आवागमन की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दिवाली पहले अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग (ब्रिज) के मुख्य अभियंता गोपाल सिंह ने चित्रकूट पहुंचकर मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने नदी की गहराई, बहाव और मिट्टी की जांच की। नगर पंचायत अधिकारी अंकित सोनी ने बताया कि फिलहाल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी पीपा पुल बनाया जाएगा। पहुंच के लिए दोनों तरफ रैंप बनेंगे।मुख्य अभियंता गोपाल सिंह ने बताया कि पीपा पुल टूटे पुल के बगल से ही निकाला जाएगा। नदी की गहराई अधिक होने के कारण दोनों तरफ मजबूत रैंप बनाकर उसे मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों की लागत से नया स्थायी पुल नहीं बन जाता, तब तक पीपा पुल चित्रकूट की लाइफलाइन बना रहेगा।