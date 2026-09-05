Chitrakoot News: 55 सड़कें, पुलिया और रपटे टूटे

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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। बाढ़ और मूसलाधार बारिश से जिले में 55 सड़कें, पुलिया और रपटे टूट गए हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कटा हुआ है। समीक्षा में नाराजगी जताते हुए उन्होंने हर हाल में दो दिन में रास्तों को सही करने की नसीहत दी।जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण, सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अफसर मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि बारिश से जिले भर में 55 मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए दो दिन में आवागमन सुचारु करने का अल्टीमेटम दिया।डीएम ने निर्देश दिया कि जो रास्ते ज्यादा टूटे हैं, उन्हें प्राथमिकता पर ठीक किया जाए। पुलिया और रपटों की अस्थायी मरम्मत कर रास्ता खोला जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव का संपर्क कटा नहीं रहना चाहिए। लोगों को अस्पताल, स्कूल और बाजार जाने में परेशानी हो रही है इसलिए युद्धस्तर पर मरम्मत कर सड़कों को चलने लायक बनाया जाए।