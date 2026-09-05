Chitrakoot News: शिक्षक दिवस पर 132 शिक्षक सम्मानित

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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजनों में कुल 132 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़चपा के शिक्षक हरीशंकर तिवारी को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा।बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने शिक्षकों का सम्मान किया और केक भी काटा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 शिक्षकों और 24 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया।जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, भैरों प्रसाद मिश्र और बीएसए रंजना शुक्ला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शहर के सीआईसी, ज्ञान भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, जेएम बालिका इंटर कॉलेज और सीआईसीएसटी कॉलेज में भी दिवस मनाया गया। मऊ बीआरसी में जिला पंचायत सदस्य विनीत त्रिपाठी ने शिक्षकों के सम्मान पर जोर दिया।शहर की संस्था आयुष्मान वानप्रस्थ विश्वविद्यालय ने सम्मान समारोह में 70 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कुलपति शिशिर कुमार पांडेय, संस्था के निदेशक बलवीर सिंह, मनोज द्विवेदी, पंकज दुबे, शंकर लाल यादव हीरालाल सोनी और राजेश दुबे सहित भाजपा नेता मौजूद रहे।फोटो न- 05 सीकेटीपी 27 गोरखपुर में सीएम व शिक्षामंत्री के हाथों राज्यपाल को लेते शिक्षक हरीशंकर त्रिपाठी। संवादहरीशंकर तिवारी को राज्य सम्मानशिक्षक हरीशंकर तिवारी को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला। उनके प्रयासों से विद्यालय को वर्ष 2022 और 2025 में स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जून 2026 में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की उपलब्धि में गढ़चपा को देश में 27वां और प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। बीएसए रंजना शुक्ला और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने उन्हें बधाई दी है।