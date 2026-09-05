Chitrakoot News: शिक्षक दिवस पर दिया सफलता का मंत्र

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शिवरामपुर (चित्रकूट)। चित्रकूट के शिवरामपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। प्राचार्य बीके शर्मा ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण का दायित्व निभाते हैं। प्राचार्य ने प्रशिक्षुओं को सीखने की जिज्ञासा रखने और नैतिक मूल्य विकसित करने को कहा। उन्होंने आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया। इसी दौरान मानिकपुर के शिक्षक हरिशंकर त्रिपाठी को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया। वह प्रदेश के 81 पुरस्कृत शिक्षकों में से एक हैं। (संवाद)



फोटो 05 सीकेटीपी 16 समारोह में प्राचार्य को स्मृति चिह्न देती प्रशिक्षु। संवाद