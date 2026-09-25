Chitrakoot News: गुप्त गोदावरी गुफा में दरार, पत्थर गिरे

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सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आवाजाही पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। पत्थर गिरने से गुफा में दरार आ गई है।पहली गुफा में शंकर भगवान के मंदिर के पास चट्टान से तीन बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर गए। वहीं खटखटा चोर स्थान से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के पास भी करीब 30 से 40 किलो वजन के दो पत्थर गिरे। रामदरबार स्थल के नीचे चट्टान में दरार दिखाई देने से सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।उधर, पत्थर गिरने की जानकारी मिलते ही मझगवां एसडीएम महिपाल गुर्जर, नगर परिषद सीएमओ अंकित सोनी समेत प्रशासनिक अधिकारी गुप्त गोदावरी पहुंचे। अधिकारियों ने गुफा के अंदर जाकर पत्थर गिरने वाले स्थानों और चट्टानों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि लगातार बारिश और पानी के रिसाव के कारण चट्टानें कमजोर हो गई हैं। नमी के कारण पत्थरों के खिसकने का खतरा बना हुआ है।अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर गुफा को बंद किया गया है। चट्टानों की स्थिति और जांच के लिए भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों की टीम को बुलाया जाएगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही गुफा को दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।प्रशासन ने गुफा के बाहर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया है। गुप्त गोदावरी की गुफा व पौराणिक स्थलों को देखने के लिए आम दिनों में यहां पांच हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते है।19 अगस्त से 5 सितंबर तक बंद रही गुफालगातार बारिश के चलते इस साल गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं की आवाजाही पहले भी प्रभावित हुई थी। 19 अगस्त से 5 सितंबर तक गुफा बंद रही थी। 30 अगस्त तथा एक से और तीन सितंबर को गुफा के अंदर पानी भरने की स्थिति बनी थी।