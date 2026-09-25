Chitrakoot News: कर्वी के मराठा भवन का होगा कायाकल्प

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पर्यटन विभाग ने इसके जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन ने कार्ययोजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।कर्वी के मध्य स्थित यह भवन मराठा शासनकाल का है। लंबे समय से उपेक्षा के चलते भवन की दीवारें, छत और बाहरी स्वरूप जर्जर हो गया था। स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों की ओर से लगातार इसके संरक्षण की मांग की जा रही थी।अब शासन से बजट मिलने के बाद इसके संरक्षण की उम्मीद जगी है। भवन की पुताई, मरम्मत के साथ-साथ हॉर्टिकल्चर, इंटरलॉकिंग पाथवे, फसाड लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य भी कराए जाएंगे। शाम के समय फसाड लाइटिंग से भवन का स्वरूप और भी आकर्षक दिखेगा। पार्क में बैठने की व्यवस्था, हरियाली और प्रकाश व्यवस्था से स्थानीय लोगों को भी घूमने-टहलने के लिए एक नया स्थल मिलेगा।पर्यटन विभाग ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। स्थानीय नागरिकों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया है।वर्जनयह परियोजना चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से यहां हेरिटेज टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।-पुलकित गर्ग, जिलाधिकारी।