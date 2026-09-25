Chitrakoot News: बारिश में खाद के लिए समितियों पर डटे किसान

सुबह करीब 10 बजे सचिव राजकुमार ने समिति का गेट खोला तो बरसते पानी में किसान खिड़की के सामने कतार लगाकर पर्ची कटवाने लगे। इसके बाद किसानों ने बारिश में ही डीएपी खाद का उठान किया।किसानों का कहना है कि पिछले साल बोआई के समय खाद की कमी से काफी परेशानी हुई थी। कतार में खड़े राममिलन यादव, सरोजनी, चुनकी, होरिल और कमलेशिया ने बताया कि मौसम साफ होते ही चना, सरसों समेत रबी की फसलों की बोआई शुरू करनी है।(संवाद)