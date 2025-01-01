Chitrakoot News: एबीवीपी ने प्रदर्शन कर लगाए नारे
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 17 Oct 2026 12:20 AM IST
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चित्रकूट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। अराजकता हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाए।
जिला संगठन मंत्री आकाश सिंह ने कहा कि देश में अराजकता और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शांति, सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया।
प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. पवन त्रिपाठी, रोहित पांडेय, दुर्गेश द्विवेदी, पीयूष त्रिपाठी, राज गर्ग, अनंत मिश्रा, नीरज शुक्ला, साहिल पटेल, शुभम यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जिला संगठन मंत्री आकाश सिंह ने कहा कि देश में अराजकता और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शांति, सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया।
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प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. पवन त्रिपाठी, रोहित पांडेय, दुर्गेश द्विवेदी, पीयूष त्रिपाठी, राज गर्ग, अनंत मिश्रा, नीरज शुक्ला, साहिल पटेल, शुभम यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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