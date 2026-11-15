Chitrakoot News: दुकान में मारपीट, सेल्समैन से 40 हजार छीने

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इटवां निवासी सेल्समैन विमल कुमार ने बताया कि वह 13 नवंबर की रात दुकान पर था। अगरहुड़ा निवासी अनुराग सिंह, युवराज सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति दुकान के बाहर पहुंचे। आरोपियों ने दुकान के दरवाजे की जाली पर लाठी-डंडे मारकर सिटकनी खोली और अंदर घुस गए। उन्होंने विमल कुमार के साथ मारपीट की और उसे दुकान से बाहर खींच लाए। इसके बाद उसकी जेब से 40 हजार रुपये छीन लिए गए।आरोपियों ने दुकान में रखी 40 से 50 शराब की बोतलें भी तोड़ दीं। थानाध्यक्ष रामसिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। (संवाद)