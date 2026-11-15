Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Mohit from Mathura won the wrestling bout.

Chitrakoot News: मथुरा के मोहित ने जीता दंगल

Sun, 15 Nov 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Mohit from Mathura won the wrestling bout.
15 सीकेटीपी-27 दंगल में दांव पेच दिखाते पहलवान। स्रोत: संवाद
चित्रकूट/सरैंया। हनुवां में रविवार को आयोजित अखिल भारतीय इनामी दंगल में मथुरा के मोहित पहलवान ने 21 हजार रुपये का पुरस्कार जीता। उन्होंने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान के समशेर सिंह को पटकनी दी। संभल के भीम पहलवान ने भी 15 हजार रुपये की दूसरी कुश्ती अपने नाम की।
विज्ञापन

दंगल में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मथुरा, राजस्थान और बुंदेलखंड समेत कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। मुख्य मुकाबला मोहित और समशेर सिंह के बीच हुआ। मोहित ने शानदार दांव लगाकर समशेर को चित कर दिया। दूसरी बड़ी कुश्ती संभल के भीम और पंजाब के बंटी के बीच हुई, जिसमें भीम विजयी रहे।
विज्ञापन

पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने इस दंगल का आयोजन किया था। उन्होंने विजेता और प्रतिभागी पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद और विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed