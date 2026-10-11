फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Youth dies after being hit by vehicle on Ring Road, yet to be identified

Chandauli News: रिंग रोड पर वाहन की टक्कर से युवक की मौत, शिनाख्त नहीं

Sun, 11 Oct 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after being hit by vehicle on Ring Road, yet to be identified
ताराजीवनपुर। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के पास रिंग रोड पर शनिवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से करीब 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। उसे पिछले कई दिनों से रेवसा गांव और आसपास के इलाके में घूमते हुए देखा जा रहा था। शनिवार को वह रिंग रोड पर हाईवे पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
विज्ञापन

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ की, लेकिन देर तक प्रयास के बावजूद युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस संबंध में अलीनगर के थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि रेवसा गांव के पास रिंग रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed