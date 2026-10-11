Chandauli News: जनकपुर में श्रीराम ने तोड़ा शिव धनुष क्रोधित हुए परशुराम

विज्ञापन



मंचन के दौरान माता सीता के स्वयंवर में देश-विदेश से आए राजा शिव धनुष उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्रीराम आगे बढ़े और सहजता से धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। इसी दौरान धनुष टूट गया। धनुष भंग होते ही दर्शकों ने जयकारे लगाए। राम-लक्ष्मण संवाद मंचन का प्रमुख आकर्षण रहा। लक्ष्मण के ओजस्वी संवाद और भ्रातृ प्रेम ने दर्शकों में उत्साह भर दिया, वहीं श्रीराम के शांत और मर्यादित स्वरूप ने सभी को भावविभोर किया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने पहुंचे। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह, हरिवंश उपाध्याय, संजीवन मिश्रा, नीरज अग्रहरि, बसंत मिश्रा, अजय दुबे, व्यास रविंद्र नाथ दुबे, संजय मिश्रा, प्रमोद रस्तोगी, जयकृष्ण रस्तोगी, गणेश अग्रहरि, सुदर्शन रस्तोगी, गोविंद दुबे, भरत रस्तोगी, महेश अग्रहरि, शिवकुमार रस्तोगी आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

कमालपुर। कस्बा स्थित रामलीला मैदान में शुक्रवार की रात धनुष यज्ञ प्रसंग का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के शिव धनुष तोड़ते ही पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। राम-लक्ष्मण संवाद और कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा।