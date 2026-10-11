Chandauli News: बाइक की टक्कर से घायल युवती की मौत, प्राथमिकी दर्ज

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गोधना गांव निवासी किशोरी लाल की भतीजी कलावती देवी पांच अक्टूबर की शाम घर के पास सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान गोधना मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि बाइक पर भटरिया गांव निवासी राजन मिश्रा और बब्बू यादव सवार थे। हादसे में कलावती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल गोधना स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान शुक्रवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक व्याप्त है। मृतका के चाचा किशोरी लाल ने अलीनगर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।