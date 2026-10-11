फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Shri Ram's wedding procession came out with great pomp in Dhanapur

Chandauli News: धानापुर में धूमधाम से निकली श्रीराम की बरात

Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Shri Ram's wedding procession came out with great pomp in Dhanapur
धानापुर में  निकली श्रीराम की बारात में शामिल भाजपा विधायक सुशील सिंह। संवाद
धानापुर। स्थानीय कस्बे में चल रही रामलीला में शनिवार को राम विवाह की लीला का मंचन किया गया। इससे पूर्व रामलीला समिति की ओर से कस्बे में श्रीराम की बरात धूमधाम से निकाली गई। मुख्य अतिथि सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह और धानापुर के ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन कर बरात को रवाना किया।
विज्ञापन

श्रीराम की बरात के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया गया। भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंग भारतीय संस्कृति, मर्यादा, आदर्श और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने के साथ आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुजीत जायसवाल, श्रीराम, कमलाकांत मिश्र, रमेश द्विवेदी, सुशील सिंह जनौली, लक्ष्मण कुशवाहा, आशुतोष सिंह मिंटू, गोपाल बिंद, अच्युतानंद मिश्र और रंजन सेठ आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed