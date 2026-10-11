नेता जी ने गरीबों, किसानों और वंचितों की आवाज बुलंद की : रामकिशुन

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इस दौरान पूर्व सांसद रामकिशुन यादव सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने मुलायम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष और योगदान को याद किया।रामकिशुन यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया।उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाई और उन्हें सम्मान व अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख बाबूलाल, प्रेमनाथ तिवारी, तेजबली यादव, सुरेश यादव, सभासद पारस यादव, संतोष कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामसेवक यादव आदि थे। नियामताबाद : महेवा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर भारतीय समाजवादी संस्कृति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की।उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने जीवनभर गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस मौके पर जमुना भारतीय, रतन सोनकर, मारकंडेय भारती, संजय प्रधान, सैफ प्रधान, चंद्रशेखर बिंद आदि मौजूद रहे।वहीं, पटनवा स्थित सपा के कैंप कार्यालय पर समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रभानु यादव, कृष्ण कुमार यादव, रमेश जायसवाल, राजेश यादव, विशाल गोंड आदि थे। संवाद