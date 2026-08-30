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Chandauli News: स्वर्ण पदक जीत मंडलीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
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Won gold medal and made place in divisional competition
पड़ाव स्थित सहदेव वेटलिफ्टिंग सेंटर पर भार उठाती ​महिला ​खिलाड़ी। संवाद
पीडीडीयू नगर। बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल, दुलहीपुर के तत्वावधान में शनिवार को पड़ाव स्थित सहदेव वेटलिफ्टिंग सेंटर में जनपदीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर मंडलीय प्रतियोगिता में जगह पक्की की।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य किशोर कुमार ने कहा कि वेटलिफ्टिंग खेल खिलाड़ियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने खिलाड़ियों को मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए शुभकामनाएं दीं।
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प्रतियोगिता में कुल 35 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
बेहतर प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में अंश यादव, 65 किलोग्राम में रौनक पटेल, 88 किलोग्राम में आयुष यादव और 71 किलोग्राम में आदित्य यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
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वहीं अंडर-17 वर्ग में 65 किलोग्राम में कुलदीप यादव और 56 किलोग्राम में आशीष ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में 48 किलोग्राम में दिव्या, 48 किलोग्राम में मानसी यादव और 44 किलोग्राम में आस्था यादव ने शानदार प्रदर्शन किया।

60 किलोग्राम भार वर्ग में सत्यम यादव ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए मंडलीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। चयनित खिलाड़ी दो सितंबर को गाजीपुर में आयोजित होने वाली मंडलीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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