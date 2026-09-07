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Chandauli News: ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरी महिला

Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
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Woman falls while getting off train
सकलडीहा। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रविवार को चलती ट्रेन से उतरते समय महिला यात्री का पैर फिसल गया। इससे वह प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। यात्रियों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद निजी अस्पताल में महिला का इलाज कराया गया। बक्सर क्षेत्र की सुशीला देवी (28) अपने भाई के साथ पैसेंजर ट्रेन से सकलडीहा आ रही थीं। सकलडीहा स्टेशन पर यात्रियों के उतरने के दौरान प्लेटफार्म पर भीड़ हो गई।
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इससे सुशीला पीछे रह गईं। इसी बीच ट्रेन चल दी लेकिन सुशीला नीचं उतरने लगी। पैर फिसलने से वह नीचे गिर गईं। वहां मौजूद यात्रियों ने तत्काल महिला को खींचकर बाहर निकाला। थानाध्यक्ष भूपेंद्र निषाद ने बताया कि ट्रेन से उतरते समय महिला नीचे गिरकर घायल हुई थी। संवाद
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