Chandauli News: रात में 5 घंटे तक कटी बिजली, उमस ने उड़ाई नींद

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वहीं, चहनिया, मारूफपुर और सुरतापुर उपकेंद्रों की भी बिजली ठप रही। इसके चलते लोग उमस से बेहाल रहे। वहीं, रविवार को पथरा गांव में केबल बॉक्स जलने से सुरतापुर उपकेंद्र के बिरना फीडर से जुड़े दर्जनों गांवों की बिजली आपूर्ति ठप रही। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को शाम सात बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब नौ बजे बिजली आई लेकिन कुछ देर बाद फिर आपूर्ति ठप हो गई।इसके बाद करीब 12 बजे बिजली बहाल हुई। इसके बाद भी रातभर बिजली के आने-जाने का सिलसिला चलता रहा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ओवरलोड की स्थिति नहीं होने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। इससे गर्मी और उमस के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रात्रि में बार-बार बिजली कटने से लोगों की नींद भी प्रभावित हो रही है।वहीं, पथरा गांव में बिजली गिरने से केबल बॉक्स जल गया। इसके चलते दर्जनों गांवों की बिजली आपूर्ति रविवार को भी बाधित रही। इस संबंध में जेई सुभाष यादव ने बताया कि बिजली गिरने के कारण फाल्ट आया था। मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।