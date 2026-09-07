Chandauli News: रात में विधायक व्यवस्था देखने पहुंचे जिला अस्पताल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
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चकिया। क्षेत्र के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य ने शनिवार की रात जिला संयुक्त अस्पताल का का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से बात कर इलाज, दवा, भोजन समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, वार्डों में सफाई और परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज, समय पर दवा समेत सभी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कैलाश जायसवाल भी मौजूद थे।
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निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, वार्डों में सफाई और परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज, समय पर दवा समेत सभी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कैलाश जायसवाल भी मौजूद थे।
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